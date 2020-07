Paura per tre svizzeri sorpresi da buio e pioggia

COMO - Tre turisti svizzeri sono rimasti bloccati per ore in una forra a Livo, in Provincia di Como. Stavano praticando canyoning nel torrente Bares quando, nel pomeriggio di ieri, ha cominciato a piovere. Le condizioni meteorologiche e il buio della sera che nel frattempo era scesa hanno reso praticamente impossibile la loro uscita.

Sono stati i familiari, non riuscendo a contattare i tre, a dare l’allarme. Nel punto in cui si trovavano gli escursionisti infatti il telefono non prendeva.

La centrale del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas) è stata allertata intorno alle 20.30 e ha inviato sul posto una ventina di uomini. Dopo aver localizzato i turisti grazie a un elicottero, i tecnici del Cnsas li hanno raggiunti, trovandoli fortunatamente illesi. Li hanno messi in sicurezza e in seguito portati in salvo.

L’intervento è terminato intorno alle due di stanotte.