Tamponamento a catena tra quattro veicoli, un ferito

CASTIONE - Questa mattina, poco prima delle 8.00, si è verificato un tamponamento a catena in via San Gottardo a Castione. Nell'incidente sono rimasti coinvolti quattro veicoli.

Stando alle prime informazioni raccolte tre auto, tutte immatricolate in Ticino, erano incolonnate al semaforo quando, per motivi da stabilire, la quarta vettura, una Mercedes anch'essa immatricolata in Ticino, le ha tamponate violentemente, innescando uno scontro a catena. Ad avere la peggio il conducente di una Skoda, la prima auto tamponata dalla Mercedes, che è stato soccorso dal personale sanitario della Croce Verde di Bellinzona e trasportato all'ospedale per accertamenti. Le sue condizioni non dovrebbero comunque destare particolari preoccupazioni. Illesi per contro gli occupanti degli altri veicoli.

Sul posto la polizia per gli accertamenti del caso ed il disciplinamento del traffico, rimasto perturbato per circa un'ora.

A causa dell'incidente la strada è stata chiusa in direzione nord, e il traffico deviato su strade secondarie.

FVR / M. Franjo