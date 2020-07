Giocatore positivo dopo la vacanza, una squadra in quarantena

LUGANO - Un’intera squadra del Sottoceneri - militante in una lega del calcio regionale - stando a nostre informazioni è stata messa in quarantena dall’Ufficio del medico cantonale. Il motivo? Uno dei giocatori è risultato positivo al coronavirus dopo una vacanza passata in una località marittima in Italia.

Il giocatore, tornato dalle ferie, si è presentato all’allenamento lo scorso martedì. Allora però non presentava alcun sintomo della malattia. Ma qualche giorno dopo, il giovane inizia a star male e si rivolge, come da prassi, al suo medico curante che gli consiglia di fare un tampone. L’esito (positivo) del test è giunto sabato.

Il calciatore dilettante è stato quindi posto in isolamento, mentre per i suoi compagni di squadra presenti all'allenamento di martedì - e per tutte le altre persone che sono entrate in contatto con lui di recente - si è resa necessaria la quarantena preventiva che durerà fino al prossimo giovedì. Tutti sono stati avvisati - nelle scorse ore - dalla Cellula di contact tracing del Cantone.