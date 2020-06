Scontro auto-moto a Giubiasco, centauro al pronto soccorso

GIUBIASCO - Poco dopo le 16:00, in viale Olgiati a Giubiasco è avvenuto un incidente della circolazione che ha visto coinvolte una vettura VW immatricolata in Ticino e una moto.

Stando alle prime informazioni raccolte da Rescue Media, il conducente dell'auto stava uscendo da una strada laterale e, non vedendo la moto sopraggiungere, non è riuscito a evitare l'impatto. Il centauro, a causa dell'urto, è stato sbalzato a terra riportando ferite apparentemente non particolarmente gravi.

Sul posto, oltre alla Polizia per gli accertamenti del caso e il disciplinamento del traffico, anche i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona che hanno prestato le prime cure al ferito, in seguito trasportato al pronto soccorso per dei controlli.

FVR