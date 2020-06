Fiamme in un condominio a Lugano

LUGANO - Principio d'incendio oggi pomeriggio poco dopo le 18.00, in un condominio in via Clemente Maraini a Lugano. I pompieri sono stati allertati per il denso fumo che fuoriusciva dal tetto.

Le operazioni sono ancora in corso, tutti gli inquilini presenti sono stati fatti uscire a titolo precauzionale. Sul posto sono intervenuti, oltre ai pompieri di Lugano, anche i sanitari della Croce Verde. Stando a quanto riferisce RescueMedia, però, sembra che non ci siano feriti.

La polizia ha provveduto alla temporanea chiusura del tratto di strada interessato dall’evento, per agevolare l’operazione di soccorso. Al momento non sono nate le cause che hanno generato le fiamme.

Rescue Media