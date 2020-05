Incendio in appartamento, evacuato lo stabile

MURALTO - Un incendio è scoppiato questo pomeriggio, attorno alle 15.30, in via San Gottardo a Muralto. Secondo quanto riferisce Rescue Media, le fiamme sarebbero scoppiate nella cucina dell'appartamento all'ultimo piano.

Lo stabile - riferiscono alcune persone sul posto - è stato evacuato, così come le abitazioni adiacenti, e la gente è per strada. Dei militi equipaggiati con apparecchi per la protezione della respirazione hanno provveduto a spegnere le fiamme dall'interno, mentre gli altri nuclei hanno evitato la propagazione del fuoco alle abitazioni accanto. Sempre secondo Rescue Media, due giovani sarebbero rimasti leggermente intossicati dal fumoi. Le loro condizioni non dovrebbero tuttavia destare particolari preoccupazioni.

Sul posto i pompieri di Locarno al lavoro per spegnere le fiamme. Dato il tipo di costruzione e la posizione è stato allarmato anche un gruppo di rinforzo.

Anche i soccorritori del Servizio Ambulanza Locarnese e Valli (SALVA) sono stati allertati, ma al momento non si hanno informazioni su eventuali feriti o intossicati.

La polizia ha provveduto alla chiusura di parte di via San Gottardo.

Rescue Media