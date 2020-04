Ferite troppo gravi: morto lo scooterista

MENDRISIO - Non ce l'ha fatta lo scooterista protagonista di un grave incidente della circolazione nel tardo pomeriggio di oggi a Mendrisio. Come riferito in serata dalla Polizia cantonale, l'uomo - un 46enne domiciliato nella regione - è deceduto a causa delle gravi ferite.

È accaduto attorno alle 17.20. Lo sventurato stava circolando su via Vignalunga in direzione del centro quando, per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, ha perso il controllo del motoveicolo cadendo a terra sulla sua destra.

Sul posto, oltre la Polizia cantonale, sono intervenuti i soccorritori del SAM e la Polizia della Città di Mendrisio. L'uomo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale dove è spirato poco dopo.

Rescue Media