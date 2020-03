La Polizia a guardia del confine per controllare i passaggi

PONTE TRESA - Qualcuno se lo stava domandando: come avverranno i controlli alle dogane? La risposta arriva grazie a una foto scattata al valico di Ponte Tresa. Da questa sera, infatti, la polizia comunale è sul posto per effettuare i controlli necessari a discernere chi vuole accedere per lavoro (quindi munito di permesso valido) e chi invece cerca di evadere le disposizioni di Berna e Roma.

Al momento non è chiaro se i controlli saranno sistematici o sporadici. E nemmeno se saranno in tutte le dogane contemporaneamente. Questa sera Fornasette e Cremenaga erano aperti. In ogni casi le Autorità si sono mobilitate per gestire quella che è, evidentemente, una criticità che nessuno si sarebbe aspettato e alla quale nessuno era pronto a dover far fronte.