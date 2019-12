Fanno un video con la Ferrari, fermati tre giovani

QUARTINO - Stavano girando un video "trap", con una Ferrari presa a noleggio e delle armi finte. Quando all'improvviso è spuntata la polizia: quella vera però. È successo questo pomeriggio a Quartino, nei pressi del centro Luserte.

A far scattare l'intervento - verso le 17.00 - una segnalazione su un'auto che si aggirava per la zona industriale. E un gruppo di giovani intenti in «attività sospette». Giunti sul posto, gli agenti hanno accerchiato il veicolo, una Ferrari 488 di colore bianco, e hanno intimato agli occupanti di uscire.

La scena, immortalata da alcuni passanti, è da film poliziesco. Anche perché perquisendo i giovani video-amatori, i poliziotti li hanno trovati in possesso dell'attrezzatura tipica del genere "trap". Comprese alcune armi finte, prontamente sequestrate.

Da noi contattata, la Polizia conferma l'intervento. Tre persone sono state fermate per accertamenti. Non è la prima volta, del resto, che dei "trapper" finiscono nei guai in Ticino per uso improprio di armi (vere o finte). Di recente, un 20enne del Luganese è stato arrestato per avere minacciato un uomo con una pistola da softair. La stessa che utilizzava, da Youtuber, nei suoi video musicali pubblicati sul web.

foto Tio.ch/20minuti