Usati, ma a prezzi super convenienti. Attenzione alle truffe

LUGANO - Si avvicina il Natale e con esso monta la frenesia per riuscire ad accaparrarsi i regali desiderati. Che siano essi nuovi oppure d'occasione. In quest'ultimo caso i portali di riferimento sono sempre gli stessi. E le offerte non mancano, ma occorre prestare attenzione. Il truffatore, come sempre, è dietro l'angolo che aspetta.

Attenzione ai prezzi troppo allettanti - Non sorprende, quindi, l'ennesima trappola nella quale stava per cadare S.*, giovane del Luganese. Oggetto dell'inserzione è una "air-bike". Prezzo da nuova? Attorno ai 1'500 franchi. In vendita, in questo caso, a un terzo del suo valore. Ad accompagnare l'annuncio, poi, una serie di foto che mostrano l'oggetto in ottime condizioni.

«La vendo per sostituirla con un attrezzo nuovo. Devo liberare un po' di spazio», risponde, una volta contattato, l'inserzionista che afferma di scrivere da Losanna. Il venditore appare subito disponibilissimo, al punto da offrire, compresa nel prezzo di vendita (500 franchi) anche la spedizione. Unica richiesta: il pagamento anticipato.

Foto rubate - Per S., ovviamente, anticipare una cifra del genere non è sicuro. Chiede quindi un'alternativa, proponendo diverse modalità di pagamento, compresa quella sicura offerta da PayPal. Ma niente, il venditore non accetta.

S., quasi deciso a cedere, nota un dettaglio in una delle foto della bici che lo spinge a indagare. In una delle immagini, infatti, si notano due bidoni, uguali e riportanti la scritta "Coquitlam". Basta una piccola ricerca su Google per scoprire che sono i bidoni della spazzatura di una città della Columbia Britannica, in Canada, situata nel distretto regionale di Metro Vancouver. Altro che Losanna... Ciò è stato sufficiente per mollare il colpo evitando di cadere nella trappola.

*nome noto alla redazione

Sei stato vittima di truffe analoghe? Scrivi a cronaca@tio.ch