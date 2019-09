Nuovi tagli in vista alla Rsi

LUGANO - Nel 2020 i costi a livello nazionale andranno ridotti di 50 milioni di franchi. La SSR ha annunciato di dover procedere ad altri risparmi. La ragione? Il sempre più consistente calo degli introiti pubblicitari televisivi.

In queste circostanze non sono esclusi tagli al personale, anche in Rsi. Il piano nazionale si traduce, per la Radiotelevisione svizzera di lingua italiana, in una riduzione delle risorse di 8 milioni.

«In una simile contingenza finanziaria è impensabile non dover intervenire anche sui costi del personale», ha ammesso il direttore Maurizio Canetta.

L'azienda, in ogni caso, intende ammortizzare il colpo non sostituendo il personale che andrà in pensione, ma «potranno esserci dei licenziamenti e si interverrà anche sull'offerta», conclude Canetta.