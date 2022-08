Canyonista in difficoltà, interviene la Rega

CUGNASCO-GERRA - L'operazione di soccorso si è svolta attorno alle 14.30 di oggi, mercoledì, nella valle in cui scorre il fiume Riarena, a Cugnasco-Gerra. Un turista tedesco stava praticando canyoning con una piccola comitiva quando a causa di dolori non è più stato in grado di proseguire il percorso. Sul posto è dunque stato necessario l'intervento dell'elicottero della Rega.