USI, arriva la cattedra di psichiatria

Il suo curriculum vitae - Il Prof. Dr. med. Andrea Raballo si laurea in medicina e chirurgia nel 2000 presso l’Università di Parma, dove successivamente ottiene la specializzazione in Psichiatria e Psicoterapia. Nel 2011 consegue il dottorato presso la Faculty of Health Sciences dell’Università di Copenhagen in Danimarca. Tornato in Italia dopo esperienze in Norvegia e Danimarca, attualmente ricopre la funzione di professore associato di psichiatria presso l'Università di Perugia, dove ha progettato e implementato una infrastruttura ambulatoriale di secondo livello per l’identificazione precoce degli stati mentali a rischio e la diagnosi differenziale tempestiva in adolescenti e giovani adulti, a cavallo tra Servizi di Neuropsichiatria infantile e di Psichiatria degli adulti.