Giorni bollenti, anche in Riviera: guarda il video

BIASCA - Giorni bollenti in arrivo. L'allerta canicola dovrebbe scattare da giovedì in tutta la Svizzera italiana. «Probabilmente non sarà un caldo estremo. Ma non sappiamo quanto durerà. Non vediamo una fine al momento», evidenzia Luca Panziera, meteorologo di Meteo Svizzera. Intanto a Biasca, recentemente registrata come la località più calda del Ticino (36,6 gradi a metà giugno), si annaspa. «Abbiamo i pozzi di Santa Petronilla e i nostri monti – ammette il sindaco Loris Galbusera in un video –. Ma è evidente che con questo caldo si presenta un problema per la popolazione».