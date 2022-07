Carenza di personale, Sassi tuona: «Gli asini non devono fare gli esercenti»

Per Sassi, in soldoni, le chiacchiere non riempiono i locali. E nemmeno li fanno funzionare. «Alla gente non interessa se ti giustifichi dietro la mancanza di personale. Quando entro a mangiare nel tuo ristorante voglio essere servito come ci si aspetta. Se non mi trovo bene non torno più». La sua ricetta? «Prima di tutto bisogna conoscere la professione, non ci si può improvvisare. Poi bisogna parlare con il personale e non trattarlo come bestiame. Stipendi adeguati, orari e giorni liberi come da CCl e onestà, è questo ciò che serve alla categoria. Non dimenticando il rispetto. Ricordiamoci che un lavapiatti è importante quanto un cameriere e uno chef. Io ho collaboratori con me da 10 anni. Ho visto personale che ha iniziato come lavapiatti e che oggi si è specializzato arrivando ad assumere anche incarichi di prestigio, sempre in questo settore. Il bravo datore di lavoro non è una persona che spreme il dipendente, lo sfrutta e lo sottopaga. È come di genitore con un figlio, gli permette di costruirsi una famiglia e un futuro. La ricetta è semplice, ma è la base per qualcosa di sano e con delle prospettive».