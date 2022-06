Vacanze: pochi"abbandoni", «ma pensioni quasi piene»

«In Svizzera interna sta diventando un problema», conferma Emanuele Besomi. Per il presidente della Spab di Bellinzona, però, il dato ticinese è più confortante: «Non riscontriamo un numero di rinunce maggiore rispetto a quello degli scorsi anni. Vuol dire che gli animali sono stati adottati con coscienza». «È anche vero - aggiunge - che molti di questi cani sono arrivati in Svizzera tramite associazioni che si trovano all'estero. È facile, quindi, che a loro si rivolgano anche quando non vogliono o non possono più tenerli. Fortunatamente sembrerebbe che di casi del genere in Ticino ce ne siano pochi».