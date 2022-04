Torna il pranzo di Pasqua per le persone in difficoltà

PORZA - Pasqua si avvicina. E anche quest'anno si festeggia all'insegna della solidarietà. Domenica 17 aprile, alla Mensa Bethlehem della Fondazione Francesco sarà infatti servito un pranzo pasquale offerto per i più bisognosi.

Quest'anno il pranzo si svolgerà in due modalità: in presenza alla Mensa Bethlehem di Porza (casetta gialla di fronte alla Cornèr Arena), e da asporto (dalle 11.30 via). Per chi lo desidera, già dalle 10.30 sarà servito un aperitivo analcolico.

Le persone interessate, specifica il comunicato odierno, sono pregate di annunciarsi allo 091 605 30 40 dalle 8.30 alle 14.30 entro venerdì 15 aprile.