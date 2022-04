Il contagio e le sue molte facce

BELLINZONA - Sarà un’esposizione «potenzialmente virale», assicurano con un pizzico di ironia gli organizzatori. Dal 9 aprile al 6 novembre, presso la Sala Arsenale del Castelgrande a Bellinzona, sarà possibile visitare la mostra intitolata "Le molte facce del contagio", rivolta a tutti ma con particolare focus sui più giovani e sulle scolaresche (già oltre 50 le classi che si sono annunciate).

Come suggerisce il nome, il progetto vuole affrontare la pandemia che ha contraddistinto gli ultimi due anni attraverso molteplici punti di vista. Un “semplice” virus ha infatti messo in luce il difficile equilibrio tra isolamento forzato per evitare il contagio e l'umano desiderio di libertà. Libertà che passa anche dalla “contaminazione” di idee, cultura e relazioni.

Le visioni di un tempo e di oggi, le rappresentazioni sociali delle malattie e le loro conseguenze sulla società verranno esplorate con un fil rouge indelebile: lo sviluppo della scienza che ha permesso di compiere passi decisivi nella lotta alle grandi epidemie. Tra giochi, postazioni interattive e testimonianze video, si scopriranno insomma le molte facce del contagio.

Accanto alla mostra - curata dall'Istituto di ricerca in biomedicina (IRB) e de L'ideatorio, in collaborazione con la Città di Bellinzona e la Fondazione Sasso Corbaro - sono poi previsti alcuni eventi collaterali. Come degli aperitivi, quattro, in cui di volta in volta due esperti esporranno le loro riflessioni e cercheranno di rispondere ad alcuni interrogativi tuttora in sospeso. Sabato 14 maggio è inoltre prevista una giornata di porte aperte degli Istituti di ricerca IRB e IOR (Bios+).

Tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre, sarà infine in programma il Festival Sconfinare, una quattro giorni di eventi fra cinema, musica, arte e scienza intorno a temi… contagiosi.

IRB