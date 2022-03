Una via dedicata alla Maestra Luisa Rovelli

VACALLO - A Vacallo la Salita alle Scuole si chiamerà Salita Maestra Luisa Rovelli. Il nuovo cartello stradale è stato presentato oggi, in occasione della giornata internazionale della donna. Con la decisione di ribattezzare la via, il Municipio ha dato seguito all'interpellanza “Le vie in rosa” che chiedeva di dare maggior risalto alla presenza di donne nello stradario comunale.

La via scelta per la Maestra Luisa Rovelli richiama la professione da lei svolta per tutta la vita: nata a Vacallo il 26 luglio 1896, Luisa Rovelli ha insegnato alla Scuola comunale di Vacallo (dal 1914 al 1916), alla Scuola tecnica di Chiasso (1916-1923) e poi alle Scuole maggiori di Chiasso fino al suo pensionamento, nel 1954.

All'inaugurazione era presente anche Luisella Bottinelli, la figlia di Luisa Rovelli.

Il nuovo nome della via sarà effettivo a partire dal prossimo 1. aprile.

Tipress