L'impero dell'oligarca russo ha radici in Ticino

MANNO - Passa anche dal Ticino l'impero dell'oligarca russo Alexey Mordashov, tra coloro che essendo ritenuti vicini al presidente Vladimir Putin, sono finiti sulla lista delle persone oggetto dei provvedimenti adottati anche da Berna.

A Mordashov, per fare un esempio, la Guardia di finanza italiana ha "congelato" al porto di Imperia lo yacht “Lady M”; praticamente una nave da 65 metri e altrettanti milioni di euro.

Il super ricco figura anche sulla lista elvetica delle persone non più gradite, pertanto non può più mettere piede in Svizzera ed è oggetto di provvedimenti di carattere finanziario.

Non tutti sanno però che l'impero dell'oligarca ha radici anche in territorio ticinese: a Manno, come riporta la Rsi, ha sede Severstal Export. La società sita presso il centro Galleria 2 è affiliata al gruppo siderurgico russo di cui Mordashov è presidente e principale azionista. La società non compare sulla lista pubblicata dalla SECO, ma è su quella relativa a Mordashov.

Tra le persone bandite dalla Confederazione anche Timchenko, fondatore di Volga Group, Alisher Usmanov e Vladimir Solovyov.