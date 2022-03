Per l'Ucraina un mare di scatole e tanta emozione

LUGANO - Coperte, vestiti e sacchi a pelo. Medicamenti, pannolini e pacchi di riso. E chi più ne ha più ne metta. Mentre il nono giorno di guerra si appresta verso la fine, in Ticino continua la raccolta di aiuti in favore degli sfollati ucraini. Al padiglione Conza di Lugano, stipato di pacchi e sacchi stracolmi di beni di prima necessità, si respira un'aria densa di laboriosità e sentimento.

«A vedere tutte queste scatole mi viene la pelle d’oca. È un emozione vera», commenta la signora Carmen Antonietti, che oggi ha donato una buona dose di vestiti.

«Mi sento molto vicino alla causa», racconta dal canto suo Silvano Rickli, «Mi fanno veramente tenerezza, specialmente le mamme e i bambini. Vedere questa marea di scatolame è una cosa veramente incredibile».

Ad aiutare ci sono anche i più piccoli, come Sebastian Bernasconi: «È tanto importante per me essere qui, perché ci sono bambini che hanno bisogno. E noi abbiamo già tanto».

«Sono qui da quattro giorni. Dalle 9 di mattina fino alle 20 di sera», racconta l'instancabile volontario Igor Vasilio. E, trattenendo le lacrime:«Mi viene anche da piangere, ma sono qui».

«Non necessitiamo più di vestiti», spiega infine Beba Fazlovic, una delle coordinatrici della raccolta. «Abbiamo ancora bisogno di medicinali, cibo a lunga scadenza, alimenti per bambini (non in vetro) e latte in polvere».

A tenere in vita il centro di raccolta, che accoglierà donazioni fino al 13 marzo, sono ora tre diversi enti: l'associazione umanitaria Comunità bosniaca in Ticino, l'associazione Amicizia dei popoli e l'associazione Giardino dei bambini. È possibile donare da lunedì a sabato, dalle 9 alle 18.

Tio/20minuti Davide Giordano