L'aeroporto di Locarno ha un nuovo hangar

LOCARNO - L'aeroporto cantonale di Locarno ha un nuovo hangar per la manutenzione dei velivoli. Oggi è avvenuta la consegna ufficiale della struttura alla società AeLo Maintenance SA.

La sua realizzazione si era resa necessaria dopo che il capannone precedente, che risaliva al 1939, aveva subito importanti danni dovuti al maltempo dello scorso 13 luglio 2021.

La nuova struttura - provvisoria per un periodo di tre anni - è di ultima generazione e misura 25 metri di larghezza per 47 di lunghezza, con un portone di 20 metri di apertura. Dimensioni che corrispondono agli standard dettati dalle norme del settore. Si tratta di un hangar provvisorio per un periodo di tre anni. Sarà utilizzato fino a quando non sarà approntata un'analoga struttura definitiva.

Le operazioni di demolizione del vecchio hangar e di allestimento di quello nuovo si sono svoli in soli sette mesi, «grazie all'intenso lavoro di squadra condotto dal Dipartimento del territorio (DT) e dal Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE)» si legge in una nota odierna.

Alla cerimonia di consegna erano presenti il consigliere di Stato e direttore del DT, Claudio Zali, il capo campo dell'Ufficio dell'aeroporto cantonale di Locarno, Paride Paglia, e il vicepresidente di AeLo Maintenance SA, Daniele Dellea.

Dipartimento del territorio