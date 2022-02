Tornano le sfide della Generoso e della San Giorgio Trail

MENDRISIO/RIVA SAN VITALE - Iscrizioni al via per la Trail Run 2022. E sport e divertimento, quest'anno, sono assicurati per tutti, animali compresi. L'appuntamento, per la Generoso Trail, è per domenica 23 ottobre mentre, per la San Giorgio Trail, è domenica 25 settembre.

La Generoso Trail riproporrà il tracciato sulla vecchia mulattiera che da San Nicolao porta all’Osteria Peonia. Si tratta di 12 chilometri di gara per circa 1'430 metri di dislivello. Si partirà da Piazza del Ponte a Mendrisio, fino in vetta al Monte Generoso.

La San Giorgio Trail è un percorso circolare che parte da Riva San Vitale e si sviluppa per poco più di 11 chilometri nei boschi fino in vetta al Monte San Giorgio (a quota 1'095 metri di altitudine). Una volta in vetta va affrontata una discesa tecnica.

Le gare saranno valide per la nuova Coppa ASTi Trail dell'Associazione sportiva ticinese.

Novità dell'anno: le iscrizioni alle gare sono estese anche alla categoria Dog Trail, dedicata a coloro che intendono correre accompagnati dal proprio compagno a quattro zampe.

Verrà inoltre riproposta la Generoso Walking e, per la prima volta, la San Giorgio Walking, camminate non competitive e non cronometrate che seguiranno i medesimi percorsi. La prima avrà luogo durante la mattinata di sabato 22 ottobre, mentre la seconda il 25 settembre, ma 35 minuti dopo la partenza dei corridori. Queste proposte permettono di seguire i due percorsi in tutta calma, con amici e famiglia, per un numero massimo di 100 persone per walking.