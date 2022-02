Stavolta il carnevale lo faranno i bar, guarda il video

BELLINZONA - Lo hanno voluto gli esercenti. Allo stesso tempo, l'organizzazione del Rabadan si è dissociata dalla manifestazione, chiedendo addirittura che ne venisse cambiato il nome. Fatto sta che a Bellinzona tra poche ore sarà di nuovo carnevale. Quello che è stato ribattezzato "il carnevale dei bar" scatterà giovedì 24 febbraio per poi chiudersi il martedì successivo. «Una risposta – sottolinea il sindaco Mario Branda – alle difficoltà che hanno conosciuto gli esercenti in questo biennio. E anche a tutte quelle persone che ora si aspettano un po' di normalità».

Bisogno di socialità – Per le vie della città regna un discreto entusiasmo. Ma non mancano i punti interrogativi. «Speriamo sia una buona ripartenza. Senza intoppi – dice Potito De Girolamo, gerente del Bar Viale e del Bar Castello –. La gente ora ha bisogno di uscire e di ritrovare la socialità. Chissà però se è ancora capace di farlo?»



Quel timore nascosto nella mente – La pandemia però ha lasciato il segno. Soprattutto a livello psicologico. Ci imbattiamo nell'artista e commerciante Arlena Ton, che solleva un dubbio non da poco: «Siamo contenti che si torni a fare un po' di festa. Spero solo che la gente faccia attenzione. Usciamo da due anni tremendi...» «Una certa tensione deve comunque rimanere – replica il sindaco –. Questa è un'opportunità, però è anche una bella prova. Possiamo dimostrare di sapere fare festa rispettando determinate regole igieniche di base che ormai dovrebbero essere acquisite».

Voglia di ballare – Davanti alla telecamera di tio/20minuti scorrono volti e voci con pareri diversi. C'è chi ammette di non vedere l'ora di tornare in maschera. Chi dice di non amare il carnevale, ma di essere comunque felice per un ritorno a una specie di normalità. E poi c'è chi non si sente più in allenamento. «Qui siamo pronti – sospira Claudio Lepore, co responsabile del bar Indipendenza –. Il carnevale ci è mancato. C'è voglia di ballare».

Libertà – Eray Umut e Maria Rosa Russo, rispettivamente gerente e collaboratrice del Paprika Lounge, sono felici. E non lo nascondono. «C'è tanta speranza, siamo ottimisti», ammette lui. «È un momento che riassumerei con la parola "libertà" – aggiunge lei –. Ci saranno musica, festa, bella gente. Finalmente».