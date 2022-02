Fiamme sul monte Sighignola

LANZO D'INTELVI - Un incendio è scoppiato nelle scorse ore a Lanzo d'Intelvi, in Val d'Intelvi, in prossimità del confine elvetico. Le fiamme - che nel frattempo sarebbero state domate - hanno interessato i boschi sulle pendici del monte Sighignola, in un'area senza edificazioni. Il rogo ci è stato segnalato da più lettori, in quanto parzialmente visibile anche da Lugano.

«Il rogo per il momento interessa il versante italiano» ci era stato confermato dal Corpo pompieri di Melide, che ci avevano spiegato che sul posto ci sono dunque i Vigili del fuoco di Como. Si tratta di tre squadre, oltre ai gruppi dei volontari anticendi boschivi. «Noi ci siamo messi a disposizione in caso di necessità e siamo in preallarme» ci hanno detto ancora da Melide.

Il portale d'oltre confine Como Zero ha riferito di un incendio che ha interessato all'incirca un ettaro di terreno. L'estensione si vede bene sulla foto scattata dall'alto che ci è stata concessa dal fotografo Alfredo Nicoli (vedi gallery).

Non è al momento nota la causa dell'incendio. Ma secondo prime informazioni, si starebbe avanzando l'ipotesi del mozzicone di sigaretta.

Foto lettore tio/20minuti