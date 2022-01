La gara dei cani slitta (al prossimo anno)

SAN BERNARDINO - Niente cani da slitta al San Bernardino. L'attesa gara che avrebbe dovuto tenersi durante il prossimo weekend - quello del 15 e 16 gennaio - non avrà infatti luogo. E per una volta il Covid-19 non c'entra nulla.

A rimandare l'evento al prossimo anno è infatti la mancanza di neve. «L’innevamento presente lungo i tracciati previsti per le competizioni - precisano gli organizzatori in una nota - non sono sufficienti a consentire delle competizioni che richiedono un grado di sicurezza molto elevato».