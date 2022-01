Venticinquemila ticinesi costretti a casa dal Covid-19

BELLINZONA - Sono quasi 25'000 i ticinesi che in questi giorni sono costretti a casa in isolamento o in quarantena a causa del Covid-19. «Dobbiamo calcolare circa 9'600 persone che hanno avuto un Pcr positivo in isolamento», ha precisato il caposezione del militare e della protezione civile Ryan Pedevilla alla Rsi. A queste - stando alle nuove direttive emanate qualche giorno fa dalle autorità sanitarie cantonali e calcolando un fattore di 1.5 - vanno aggiunti altri 15¦000 tra familiari, persone vicine e conviventi in quarantena.

La quarantena, ricordiamo, è stata ridotta da dieci a sette giorni ed è stata limitata alle persone dello stesso nucleo familiare del caso positivo, oltre ai suoi contatti intimi. Queste persone sono esentate dal provvedimento se hanno ricevuto l’ultima dose di vaccino (non più tardi di quattro mesi prima, o ancora se sono guariti dalla malattia negli ultimi quattro mesi.