Domani si sciopera in Italia, occhio ai disagi

BELLINZONA - Domani - giovedì 16 dicembre - è previsto uno sciopero generale in Italia, che potrebbe coinvolgere i gestori dell'infrastruttura ferroviaria italiana, e avere quindi ripercussioni anche nel nostro Cantone.



Per questo motivo, Tilo informa che i servizi RE80, S10, S30, S40 e S50 in territorio italiano potrebbero subire ritardi e/o soppressioni. In quest'ultimo caso, i collegamenti Tilo S50 da/per Malpensa Aeroporto verranno comunque resi possibili con dei bus sostitutivi.

In ogni caso, viene spiegato in un comunicato stampa, le fasce orarie di garanzia (06.00-09.00 e 18.00-21.00) non saranno coinvolte nello sciopero.

Per tutta la durata della protesta (ma anche oltre), i viaggiatori sono invitati a prestare attenzione agli annunci nelle stazioni e sui treni, come anche alle informazioni sui monitor delle stazioni. Maggiori dettagli sono comunque disponibili sul sito trenord.it oppure sull’App Trenord.