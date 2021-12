Nuova stazione FFS: «Sarà un'opportunità per tutti»

MENDRISIO - Autorità politiche comunali (su tutti il sindaco Samuele Cavadini), cantonali (con il direttore del Dipartimento del Territorio Claudio Zali) e direzione regionale delle FFS (nella persona di Roberta Cattaneo). Era parecchio affollata, questa mattina, la stazione FFS di Mendrisio in occasione dell'inaugurazione del nuovo stabile viaggiatori.

Dopo il simbolico taglio del nastro, i presenti hanno sottolineato a tio.ch/20minuti l'importanza della giornata. «È un comparto già oggi strategico ma che lo sarà ancora di più in futuro grazie all'arrivo della Supsi, ma anche di diversi privati che hanno deciso di investire qui», ha spiegato Samuele Cavadini. Il 7 gennaio aprirà inoltre anche un ufficio dell’Organizzazione turistica regionale, che fungerà da punto di riferimento per i turisti che visiteranno la regione.

Se il focus del sindaco di Mendrisio è principalmente comunale e distrettuale, quello di Claudio Zali si spinge evidentemente un po' più in là: «La nuova struttura si inserisce in un discorso più complesso di intermodalità. Con più treni in circolazione e servizi più preformanti offerti ai viaggiatori». Ma anche chi non prende il treno avrà nuove opportunità - aggiunge - grazie a un negozio aperto in orari differenti rispetto a quelli "tradizionali".

«Il nuovo centro viaggiatori è una prima per il Canton Ticino ed è solo il terzo realizzato in tutta la Svizzera», ha dal canto suo illustrato orgogliosa la direttrice FFS-Regione Sud Roberta Cattaneo. I lavori - ha ricordato - sono stati fatti nel rispetto del passato (il giallo della facciata è lo stesso usato già nel 1874) e con un occhio di riguardo ai materiali estratti nella Svizzera italiana (per la pavimentazione è stato usato il granito della Valle Calanca).

I lavori alla stazione di Mendrisio sono praticamente ultimati, dunque. Dopodiché le FFS si potranno concentrare sulla stazione dell'altro polo momò: quella di Chiasso. La cui inaugurazione è prevista nel giugno del 2023.

tio.ch/20minuti - D. Giordano