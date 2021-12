BancaStato invitata da eXtinction Rebellion a scegliere la via d'investimenti sostenibili

BELLINZONA - Un gruppetto di militanti dell'organizzazione ambientalista eXtinction Rebellion ha inscenato una piccola manifestazione davanti al Palazzo delle Orsoline, lanciando un messaggio a BancaStato in occasione della seduta di Gran Consiglio e della discussione (rinviata a domani) sul conto economico dell'istituto di credito cantonale.

«BancaStato investe moltissimo in combustibili fossili e altri progetti dannosi per l’ambiente. Questa situazione non è più sostenibile! Per questo con eXtinction Rebellion ci metteremo davanti al Palazzo delle Orsoline chiedendo d'investire in modo sostenibile» recitava l'organizzazione nell'invito lanciato sui social.

Ti-Press (Elia Bianchi)