Shopping di Natale, anche la domenica

LUGANO - Bel tempo e atmosfera natalizia, per molti il binomio perfetto per dedicarsi all'acquisto dei regali di Natale. Ecco dunque che anche oggi - in occasione della seconda apertura festiva dei negozi - città e centri commerciali si sono affollati di persone in cerca di spunti natalizi.

Per l'occasione, oggi (e anche la prossima domenica 19 dicembre) a Lugano il trasporto pubblico è gratuito e le tariffe di parcheggio sono agevolate. Il viaggio coi bus è infatti offerto nelle zone Arcobaleno 100, 110, 112, 113 e 121. Per quanto riguarda la sosta della vettura privata, nei parcheggi Motta, Balestra, Piazza Castello, Ex Pestalozzi, Conza e LAC le prime due ore sono gratuite.

Nei principali centri urbani ticinesi proseguono inoltre i vari eventi di Natale, con mercatini e altre proposte (nei video allegati immagini da Lugano e Bellinzona).

Tipress