Gli Swiss Harley Days 2022 sono in programma, e saranno a Lugano

LUGANO - Gli organizzatori degli Swiss Harley Days, la manifestazione motoristica all'insegna del mito delle Harley-Davidson, hanno confermato che l'edizione 2022 avrà luogo dopo che negli ultimi due anni è stata cancellata a causa della pandemia.

Ci sono già data e location di questo mega-evento: dall'1 al 3 luglio, a Lugano («salvo ulteriori sviluppi della pandemia», precisa l'organizzazione). Un pragmatismo di fronte alle incertezze legate al virus che ha portato all'elaborazione di vari concept: «Naturalmente sappiamo che la pandemia può mettere i bastoni tra le ruote in qualsiasi momento a quelli che sono i nostri progetti, ma se possiamo far sì che l'evento abbia luogo, lo faremo! Vogliamo inviare un segnale positivo di fiducia, soprattutto in questi tempi difficili», dice ottimisticamente Kolja Rebstock, Vice Presidente Regionale EMEA di Harley-Davidson. «La nostra community Harley è estremamente importante per noi e abbiamo il grande obiettivo di poter celebrare di nuovo e insieme, a luglio 2022, la nostra passione per le moto e la libertà su due ruote agli Swiss Harley Days».

Tutto dipenderà, però, da quali regole anti-contagio saranno in vigore in estate. «Stiamo monitorando la situazione da vicino per poter reagire di conseguenza«, aggiunge Rebstock. «La sicurezza della nostra community e dei visitatori è la nostra massima priorità».

Lugano, quindi, sarà di nuovo sede dell'evento che già in passato ha richiamato folle di appassionati. Nelle prossime settimane seguiranno maggiori dettagli sugli Swiss Harley Days, sullo stato attuale della pianificazione e sull’effettivo programma.

TIPRESS