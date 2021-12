Un paio di cose da sapere quando si prenota la terza dose

LUGANO - Con l'apertura, decretata ieri dal Cantone, agli over 16 della terza dose del vaccino contro il Covid sono aumentate le richieste e le prenotazioni ma anche - è naturale - gli interrogativi. Visto che la helpline è decisamente intasata, e anche qui in redazione sono arrivate diverse domande, per quanto possibile tentiamo di fare un po' di chiarezza.

Chi può richiederlo? Qualsiasi cittadino residente che abbia compiuto i 16 anni di età e abbia ricevuto la seconda dose da almeno 6 mesi. Il modo migliore per farlo è quello di passare per il sito apposito predisposto dal Cantone, oppure dalla hotline 0800 128 128.



Mi sono vaccinato meno di 6 mesi fa, posso annunciarmi lo stesso? La risposta è sì, la domanda verrà memorizzata nel sistema e si verrà avvisati con un SMS al momento opportuno. Se pensate di dimenticarvi, potrebbe essere la scelta giusta.

Ma siamo sicuri che mi diano il farmaco giusto? La terza dose dovrebbe essere fatta con lo stesso farmaco (Pfizer o Moderna) utilizzato per le prime due. Come spiegatoci dall'helpdesk cantonale, dopo il Covid-19 Vac-check la piattaforma ci propone automaticamente i centri vaccinali in base a quanto indicato durante la registrazione.

Non mi ricordo con quale farmaco mi sono vaccinato, come faccio? È molto semplice, date un'occhiata al vostro certificato Covid. Un'altra possibilità, nel caso siate stati vaccinati con Moderna, è di farsi fare la dose "booster" direttamente in farmacia o dal medico. In entrambi i casi, rimandiamo alla lista sul sito del Cantone.

Cosa significa la dizione "manu", nella scelta del centro vaccinale? Se anche voi ve lo siete chiesto, come alcuni nostri lettori, ecco la risposta dataci direttamente dall'helpdesk cantonale: “manu” significa che abbiamo deciso di scegliere manualmente il centro vaccinale fra quelli disponibili - e compatibili alle nostre prime due dosi - l'altra possibilità è invece quella automatica ("auto"), che viene fatta in base alla disponibilità.