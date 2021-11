Un altro furgone elettrico per Losone

LOSONE - Il rinnovo del parco veicoli a benzina e diesel del Comune di Losone con nuovi mezzi elettrici è ormai a buon punto. L’ultimo acquisto è un compatto furgone con ponte ribaltabile che è andato a sostituire un vecchio camioncino. Ormai quasi un terzo dei veicoli dell’Ufficio tecnico sono elettrici. L’aspirazione è, però, di poter arrivare a sostituire tutta la flotta comunale. Un processo inevitabilmente lento, perché svolto man mano che i vecchi veicoli raggiungono i limiti di utilizzo.

La prima sostituzione era stata fatta nel 2018, quando Losone è stato il primo Comune ticinese ad acquistare una spazzatrice completamente elettrica. Anche per quanto riguardo il nuovo furgone si tratta di uno dei primi esempi a livello cantonale. Questa settimana il camioncino è stato presentato ufficialmente dal capotecnico Daniel D’Andrea e dall’operaio Christian Suter al sindaco Ivan Catarin e al vicesindaco Fausto Fornera, che ha avuto anche occasione di battezzarlo di persona sulle strade di Losone. Adesso sarà il turno della squadra comunale di mettere alla prova il nuovo mezzo per la manutenzione del territorio.

Il prossimo acquisto previsto a breve sarà un altro furgone elettrico. Nella sua ultima seduta il Consiglio comunale di Losone aveva, infatti, approvato un credito per l’acquisto di due camioncini. Con questi avvicendamenti il Comune spera di promuovere la transizione anche tra la popolazione. Dallo scorso anno Losone offre una serie di incentivi per l'efficienza energetica, l'impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile. Quest’ultimo ambito include anche il contributo di 500 franchi per l’acquisto e l’installazione di stazioni di ricarica domestiche per veicoli elettrici.