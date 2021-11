Aperto il concorso creativo del Forum per l'italiano in Svizzera

BELLINZONA - Torna, per la sua quarta edizione, il Concorso nazionale in favore dell'italiano in Svizzera. Quest'anno, in occasione dei settecento anni dalla morte di Dante Alighieri, il tema scelto è l'universo.

I partecipanti al concorso, che è accessibile a tutti a partire dai sei anni di età, dovranno elaborare le loro visioni dell'universo, «come l'ha fatto Dante nella sua Commedia, portando lo sguardo oltre i confini del mondo», si legge nel comunicato.

I partecipanti potranno ricorrere alla forma espressiva che preferiscono, i contenuti possono quindi essere scritti (racconti, poesie, lettere, saggi), audiovisivi e musicali, fumetti, o disegni. I lavori devono essere consegnati entro il 15 giugno 2022 e saranno premiati in funzione della categoria: bambini dai 6 ai 12 anni, giovani dai 13 ai 19 anni, adulti a partire dai 20 anni. Tra i premi in palio, pernottamenti in hotel ticinesi e in Italia.

Il tema è il seguente: Dove andrebbe, oggi, il viaggio di Dante? Chi incontrerebbe in questo percorso l’individuo smarrito del nostro presente? Quali tematiche affronterebbe? Quale messaggio riporterebbe a chi volesse leggerlo? Immaginalo, ed esprimilo a modo tuo nella forma che preferisci.