«Applichiamo tariffe più basse rispetto ad altri Cantoni»

CAMORINO - Ha alzato un vero e proprio polverone lo studio divulgato la scorsa settimana dall'Amministrazione federale delle finanze (AFF) che dipingeva le Sezioni della circolazione come delle macchine crea soldi. Stando all'indicatore del finanziamento mediante emolumenti - ovvero l’importo pagato dagli utenti per una prestazione - calcolato dall'Ufficio federale, Camorino avrebbe infatti il tasso di copertura dei costi più alto della Svizzera. Un indice del 184% per il 2019 che però viene contestato dalla Sezione della circolazione ticinese. Per Camorino esso infatti si basa «su dati parziali e incompleti» e non tiene conto «del volume d'attività» (in particolare delle aste online relative alle targhe) e «dei costi di gestione inferiori» (dovuti in gran parte agli stipendi più bassi). «Le tasse per le prestazioni - precisa l'Ufficio cantonale - sono competitive e spesso più basse rispetto agli altri Cantoni».

L'asta delle targhe - Uno dei motivi del "successo" dell'Ufficio della circolazione ticinese è l'asta delle targhe. Una vera e propria gallina dalle uova d'oro per le casse cantonali. Con i proventi che - pur non essendo emolumenti - finiscono dritti dritti nella tabella delle entrate. «Nel nostro Cantone - precisano da Camorino - la vendita di targhe online ha un notevole successo e grazie a un’attenta gestione permette d'incassare cifre importanti a fronte di costi limitati e senza la necessità di personale aggiuntivo. Questo provoca una sensibile distorsione dell’indice degli emolumenti».

Tariffe allineate (o più basse) - Una distorsione che viene ulteriormente ampliata dai costi di gestione dell'Ufficio ticinese, che sono ampiamente inferiori rispetto a quelli degli altri Cantoni. Il tasso elevato di copertura dei costi non significa quindi che le tasse applicate per le prestazioni dalla Sezione della circolazione siano sproporzionate. Tutt’altro: «Sono frutto di un’attenta gestione delle risorse impiegate».