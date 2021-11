«Per crescere davvero servono strutture all'avanguardia»

LUGANO - «È bello che la nazionale di calcio sia di nuovo in ritiro a Lugano. Peccato che in Ticino non si potrà mai giocare un match ufficiale finché non ci sarà uno stadio adeguato». Il paradosso, nella settimana che porta alla sfida di Roma tra Italia e Svizzera, è evidenziato da Matthias Remund, capo dell'Ufficio federale dello sport. Tio/20Minuti lo ha intervistato a poche settimane dal voto sul Polo Sportivo e degli Eventi.

Non è solo un problema di nazionale (che peraltro potrebbe essere "frenata" dal previsto manto sintetico anziché erboso). A Cornaredo, se le cose restano così, non si potranno più disputare nemmeno gare di Super League. Si è perso troppo tempo secondo lei?

«Non credo. C'è stata un'evoluzione, una maturazione di un progetto. Ora forse si è pronti per questo passo. L'importante è non perderlo adesso il tempo».

La Confederazione sostiene gli stadi di importanza nazionale.

«È vero. Attraverso fondi specifici copriamo fino al 40% delle spese di costruzione. Pensando all'hockey, per la nuova Valascia abbiamo dato un sostegno di circa un milione di franchi».

Sosterrete anche il Lugano calcio se dovesse passare il sì?

«Per il nuovo progetto di Cornaredo non ci è ancora arrivata una richiesta ufficiale. L’Associazione Svizzera di Football stabilisce i luoghi delle installazioni sportive nazionali nel quadro della sua strategia di promozione. Attualmente lo stadio di calcio di Cornaredo non è incluso nel progetto "CISIN 5". Il Parlamento prenderà decisioni su questo progetto in dicembre».

Perché c'è bisogno di stadi nuovi in Svizzera?

«Il tifoso non si accontenta più di andare a vedere una partita e basta. Vuole vivere un'esperienza completa, stando comodo. Anche la gastronomia ha la sua importanza. Questo è un dato di fatto. Così come non va dimenticato che oggi uno stadio serve anche per ospitare eventi o concerti. Il nostro compito però è un altro».

Quale?

«Dobbiamo restare concentrati sulla promozione dello sport di alto livello su tutto il territorio nazionale. Nella consapevolezza che strutture all'avanguardia aiutano lo sport a crescere».