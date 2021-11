LIBER: un milione di franchi per lettrici e lettori

LUGANO - Il progetto nazionale LIBER sostiene attraverso una campagna crowdfunding il settore librario svizzero, duramente colpito dalla pandemia. Se l'obiettivo sarà raggiunto, attraverso l'acquisto di libri un milione di franchi verrà riversato nel settore.

LIBER è un progetto comune lanciato da diverse associazioni librarie svizzere: Autrici e autori della Svizzera (A*dS), Associazione librai ed editori della Svizzera italiana (ALESI), LIVRESUISSE, Schweizer Buchhändler- und Verleger-Verband (SBVV) e Swiss Indipendent Publishers (SWIPS). La campagna è nata per sostenere autrici, autori, case editrici e librerie, duramente colpiti dalla pandemia.

Con un contributo di 30 franchi o di 60 franchi al crowdfunding in cambio si ottiene un buono LIBER del valore rispettivamente di 50 o di 100 franchi che può essere speso in una delle 400 librerie svizzere aderenti al progetto, indica una nota odierna congiunta delle associazioni. La differenza viene finanziata da un fondo a cui hanno partecipato alcuni Cantoni, città e fondazioni sotto forma di aiuti di emergenza per il Covid per un totale di 400'000 franchi, spiega Olivier Babel, segretario generale di LIVRESUISSE.

Raccolta fondi - Al cuore del progetto sta proprio la raccolta di fondi che si svolge sulla piattaforma www.eroilocali.ch e il cui scopo è di ottenere sostegni per autori, case editrici e librerie locali di tutta la Svizzera, indica la nota.

"La mia libreria - il mio posto preferito", questo lo slogan della campagna che pone lettrici e lettori al centro. Citata nella nota, Prisca Wirz Costantini, membro del comitato di ALESI e lei stessa anche libraia a Lugano, dice: «Invitiamo la gente a scoprire la diversità della produzione libraria svizzera nella libreria locale».

Le associazioni di categoria dietro il progetto LIBER hanno fatto stampare dalla cooperativa Buono svizzero del libro un totale di 16'500 buoni, 13'000 da 50 franchi e 3'500 da 100 franchi. Se questi dovessero essere interamente venduti, il crowdfunding raccoglierebbe 600'000 franchi, il che, con i fondi di terzi, permetterebbe di mettere in circolazione buoni LIBER per un totale di un milione di franchi. In questo caso ognuna delle cinque associazioni riceverebbe circa 140'000 franchi, da destinare a progetti di scrittori ed editori.

I buoni LIBER acquistati online verranno spediti a metà dicembre.

Maggiori informazioni sono disponibili su questo sito.