Scuola in quarantena, domani i tamponi

BRISSAGO - Avevamo appena riferito dell'assenza di classi in quarantena quando in redazione è arrivata la segnalazione: a Brissago un'intera scuola è in isolamento a causa del Coronavirus.

A confermarlo, lo stesso Municipio: «Tutto è iniziato con alcuni genitori vaccinati risultati positivi. Poi, in seguito ad alcuni test, è venuto fuori che c'era almeno un bambino per classe positivo al Covid. Per questo l'intera scuola elementare è attualmente in quarantena», ci conferma la municipale Veronica Marcacci Rossi, che ha in mano il dicastero educazione, cultura e tempo libero.

Una situazione, questa, ancora non del tutto definita: «Domani verrà organizzato un tampone per tutti i bambini delle scuole elementari che lo vogliono fare», viene aggiunto. E forse è per questo che il Decs non ha ancora aggiornato la pagina relativa ai contagi nelle scuole ticinesi. «È tutto ancora da definire - spiega Marcacci Rossi -. Attualmente la quarantena è stata stabilita fino al 1. novembre, ma ci sono già bambini risultati positivi nel fine settimana per i quali sarà spostata al tre. In termine ultimo sarà possibile stabilirlo solo dopo gli ultimi tamponi». Pertanto è presumibile che il rientro avverrà lunedì 8 novembre, dopo le vacanze autunnali.

Per il momento la Scuola dell'infanzia non è interessata dal provvedimento: «Ovviamente i bambini che hanno fratelli che frequentano le elementari in questo momento sono a casa. Anche qui si capirà il da farsi nei prossimi giorni», conclude la Municipale.