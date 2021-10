Sette milioni contro il maltempo

BELLINZONA - In seguito agli eventi meteorologici estremi dei mesi di luglio e agosto scorsi, il Consiglio di Stato ha approvato un Messaggio concernente lo stanziamento di un credito di 7’000’000 franchi per "opere di protezione e premunizione dai pericoli naturali sulle strade cantonali".

Il forte maltempo, d'altra parte, ha riguardato – in tempi diversi – tutte le regioni del Cantone, causando danni non solo agli insediamenti abitativi, ma anche al patrimonio stradale.

Le opere più importanti - Saranno oltre una quindicina di località a essere interessate dagli interventi previsti. Le opere più importanti riguarderanno Giornico, con la sistemazione idraulica dei Riale Bianco e Diamantino; Cevio, con la messa in sicurezza idraulica – dopo le prime misure di urgenza - del ponte sulla Maggia a Visletto e la zona a monte del tratto Bellinzona - Carasso in zona ex Birreria.

Previsto un rialzo dei fenomeni meteo intensi - Gli eventi intensi registrati nell’estate del 2021 rispecchiano gli attuali scenari climatici e per il futuro si prevede che la tendenza per eventi di media-forte intensità sarà al rialzo e sarà purtroppo necessario gestire fenomeni meteorologici intensi e molto irregolari, non solo per quanto concerne le immediate conseguenze dell’evento, ma anche per quanto riguarda il livello di premunizione.

Un elevato livello di investimenti per opere di premunizione ha permesso e permette di evitare maggiori danni nelle zone edificate. Opere quali camere di trattenuta del materiale, reti paraflussi e altre premunizioni svolgono la loro funzione, raggiungendo però in alcuni casi il limite di capacità e di dimensionamento. Occorre pertanto aggiornare e, laddove possibile, aumentare le opere che permetteranno anche in futuro di far fronte a tali eventi.

Paradiso-Melide