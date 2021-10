Una giornata cantonale delle start-up

BELLINZONA - Negli scorsi giorni il Consigliere di Stato Christian Vitta ha potuto vivere due momenti privilegiati a stretto contatto con il mondo delle start-up, apprezzandone la dinamicità e la capacità di generare idee e innovazione. «Il Ticino - ricorda il Dipartimento delle finanze e dell'Economia (Dfe) in una nota - è un luogo particolarmente interessante e attrattivo per la nascita e la crescita di queste idee e per lo sviluppo di queste giovani aziende innovative e dinamiche».

Ticino all'avanguardia - Secondo un recente studio della Commissione europea, il nostro cantone si classifica infatti nei primi dieci sistemi dell’innovazione a livello europeo (secondo posto a livello nazionale alle spalle di Zurigo) e questo grazie «alle sue giovani università e a un ambiente molto favorevole all’innovazione».

USI in prima linea - La due giorni di Christian Vitta in questo mondo è iniziata mercoledì 13 ottobre, quando il Consigliere di Stato ha partecipato alle porte aperte dell’USI Startup Centre presso l’Università della Svizzera italiana di Lugano. Un centro che rappresenta «un tassello importante all’interno del sistema regionale dell’innovazione, che supporta e accompagna le start-up nate in ambito accademico». In questa sede Vitta ha avuto la possibilità d'incontrare ricercatori, studenti, imprenditori e investitori, sottolineando il «forte impegno» del proprio Dipartimento nel sostenere questa tipologia d'imprenditorialità e nello sviluppare «un ecosistema particolarmente favorevole alla nascita e alla crescita d'idee innovative».

Giornata cantonale delle start-up - Il giorno successivo, giovedì 14 ottobre, il Direttore del Dfe ha invece fatto visita all'Impact Hub Ticino di Lugano che fa parte di una rete globale con più di 100 Hub con l’obiettivo di costruire sistemi imprenditoriali a impatto positivo. «Questi recenti incontri - conclude il Dfe -sono stati l’occasione per far emergere la grande importanza per le start-up di poter accedere a capitali privati». Proprio per questo il Dipartimento prevede di organizzare - in stretta collaborazione con la Fondazione Agire che ha recentemente lanciato gli “Scounting days for investors” - una Giornata cantonale delle start-up con l’obiettivo di rafforzare il collegamento tra potenziali investitori e le opportunità legate a queste giovani imprese innovative presenti in Ticino.

Dfe