In Ticino tredici nuovi positivi e nessun decesso nelle ultime 24 ore

BELLINZONA - Continua, per quanto riguarda i contagi, l'evoluzione epidemiologica positiva che ha contraddistinto il Ticino nelle ultime settimane e che lo ha portato a essere - a livello d'incidenza - il cantone più virtuoso della Svizzera. L'Ufficio del medico cantonale questa mattina ha infatti comunicato tredici nuove infezioni nelle ultime 24 ore. Ieri ne erano state registrate 27, mercoledì altrettante, martedì 19, mentre durante il weekend ne erano state contabilizzate 29. In totale, da inizio crisi, sono stati 36'191 i contagi da Covid-19 accertati.



Tio.ch / 20 minuti

Dopo il decesso registrato mercoledì, oggi non si segnalano nuove vittime da imputare al virus. Il computo totale dei decessi resta quindi fermo a 1'007. Nelle strutture sanitarie ticinesi le persone ospedalizzate sono attualmente dieci (-2 rispetto a ieri). Una di loro (-1) si trova in terapia intensiva.



Tio.ch / 20 minuti

Oltre il 62% dei ticinesi completamente vaccinato - I dati relativi alla campagna di vaccinazione, aggiornati a giovedì 7 ottobre, riportano che il 62.7% della popolazione - ovvero 220'312 persone - è ora completamente vaccinato (due dosi oppure persone guarite dal Covid-19 e vaccinate con una sola dose), mentre sono 453'996 le dosi finora somministrate.



Dss

Nessuna nuova quarantena - Nella giornata odierna il Decs non ha segnalato nuove quarantene di classe. In totale restano quindi dodici le sezioni attualmente in confinamento: sette classi delle elementari (quattro a Cugnasco-Gerra, una a Sementina, una a Gudo e una a Bellinzona (Sud), quattro sezioni di Scuola dell'Infanzia (Gerre di Sotto, Cadenazzo, Lugano-Besso e Pregassona-Bozzoreda) e una classe di Unità scolastica differenziata delle elementari di Bellinzona. Una situazione, quella vissuta dal mondo scolastico ticinese, ritenuta «sotto controllo» dal Decs visto che in tutto il cantone si contano complessivamente 416 sezioni di scuola dell'infanzia, 816 di scuola elementare, 624 di scuola media, 249 di scuola media superiore e 910 nelle scuole professionali cantonali.

Tio.ch / 20 minuti