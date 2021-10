In Ticino 27 nuovi positivi e un decesso nelle ultime 24 ore

BELLINZONA - Continua, per quanto riguarda i contagi, l'evoluzione epidemiologica relativamente positiva che ha contraddistinto il nostro cantone nelle ultime settimane. L'Ufficio del medico cantonale questa mattina ha infatti comunicato 27 nuove infezioni nelle ultime 24 ore. Ieri ne erano state registrate 19, mentre durante il weekend ne erano state contabilizzate 29. In totale, da inizio crisi, sono stati 36'151 i contagi da Covid-19 accertati.



Dopo i due decessi registrati la scorsa settimana, oggi è stata segnalata un'ulteriore vittima da imputare al virus. Il computo totale dei decessi sale quindi a 1'007. Nelle strutture sanitarie ticinesi le persone ospedalizzate sono attualmente quattordici (tre in meno di ieri). Tre di loro si trovano in terapia intensiva.



Oltre il 62% dei ticinesi completamente vaccinato - I dati relativi alla campagna di vaccinazione, aggiornati a martedì 5 ottobre, riportano che il 62.3% della popolazione - ovvero 218'831 persone - è ora completamente vaccinato (due dosi o persone guarite con una sola dose), mentre sono 451'905 le dosi finora somministrate.

Nessuna nuova quarantena - Nella giornata odierna il Decs non ha segnalato nuove quarantene di classe. In totale restano quindi undici le sezioni attualmente in confinamento: sette classi delle elementari (cinque a Cugnasco-Gerra, una a Sementina e una a Gudo) e quattro delle scuole dell'infanzia (Cadenazzo, Gerre di Sotto, Lugano-Besso e Pregassona-Bozzoreda). In Ticino, lo ricordiamo, si contano complessivamente 416 sezioni di scuola dell'infanzia, 816 di scuola elementare, 624 di scuola media, 249 di scuola media superiore e 910 nelle scuole professionali cantonali.

