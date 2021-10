In Ticino 19 contagi in ventiquattro ore

BELLINZONA - Diciannove persone positive al coronavirus in ventiquattro ore. E nessun decesso. Lo fanno sapere oggi le autorità sanitarie cantonali, nel consueto aggiornamento sull'andamento della pandemia in Ticino. Sinora si contano complessivamente 36'124 casi confermati e 1'006 decessi.

Negli ospedali del nostro cantone sono attualmente 17 i pazienti Covid (ieri erano 19), di cui tre si trovano in cure intense (+1 rispetto a ieri).

Nel frattempo la campagna di vaccinazione ha raggiunto 218'536 persone che hanno ricevuto due dosi (o che sono guarite e ne hanno ricevuta una). Si tratta di un tasso di vaccinazione del 62,2%.

La situazione nelle scuole - Nelle scuole ticinesi è scattata la quarantena per altre cinque classi. Si tratta della scuola dell'infanzia di Pregassona-Bozzoreda (una sezione), della scuola elementare di Cugnasco-Gerra (tre sezioni) e della scuola dell'infanzia di Gerre di sotto (una sezione).

Le classi attualmente in confinamento: 1 sezione, Scuola dell'infanzia di Pregassona-Bozzoreda (comunicata il 04.10.2021, termina l'11.10.2021)

1 sezione, Scuola elementare di Cugnasco-Gerra (comunicata il 28.09.2021, termina il 07.10.2021)

1 sezione, Scuola elementare di Cugnasco-Gerra (comunicata il 29.09.2021, termina il 09.10.2021)

1 sezione, Scuola elementare di Cugnasco-Gerra (comunicata il 01.10.2021, termina il 08.10.2021)

1 sezione, Scuola dell’infanzia Gerre di sotto (comunicata il 01.10.2021, termina il 08.10.2021)

1 sezione, Scuola dell'infanzia di Cadenazzo (comunicata il 01.10.2021, termina il 09.10.2021)

1 sezione, Scuola elementare di Cugnasco-Gerra (comunicata il 02.10.2021, termina il 10.10.2021)

1 sezione, Scuola dell'infanzia di Lugano-Besso (comunicata il 02.10.2021, termina il 10.10.2021)

1 sezione, Scuola elementare di Sementina (comunicata il 02.10.2021, termina l'11.10.2021)

1 sezione, Scuola elementare di Gudo (comunicata il 02.10.2021, termina l'11.10.2021)

1 sezione, Scuola elementare di Cugnasco-Gerra (comunicata il 03.10.2021, termina il 10.10.2021)

In Ticino si contano 416 sezioni di scuola dell'infanzia, 816 di scuola elementare, 624 di scuola media, 249 di scuola media superiore e 910 nelle scuole professionali cantonali.

Nessuna novità nelle case per anziani - La situazione resta invariata nelle case per anziani ticinesi: non si contano nuovi residenti positivi al coronavirus. Attualmente c'è quindi ancora un solo malato di Covid in una delle 68 strutture presenti sul territorio. Lo comunica l'Associazione dei direttori delle Case per anziani della Svizzera italiana (ADICASI).