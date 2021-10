In Ticino altri 27 contagi, nessun decesso

BELLINZONA - Continuano a rimanere stabili i contagi da Covid-19 in Ticino. Oggi l'ufficio del medico cantonale segnala 27 nuovi positivi. Non si registrano nuovi decessi, per fortuna.

Il dato è identico a quello di ieri - 27 contagi, ma era stato annunciato un decesso - e leggermente superiore rispetto alla media di settimana scorsa (26 contagi giornalieri). I pazienti ricoverati in ospedale per sintomi legati al Covid sono 12, due in meno rispetto a ieri. Di questi, 2 sono ospedalizzati in terapia intensiva (ieri erano 3).

La situazione appare tranquilla nelle case anziani del cantone, dove non si registrano da giorni nuovi contagi. Un po' meno nelle scuole: sono 12 le classi di scuole medie ed elementari attualmente sottoposte a quarantena. Una in più rispetto a ieri.

La campagna vaccinale intanto prosegue, con 452'801 dosi somministrate e 219 429 persone completamente vaccinate. La copertura della popolazione è del 62.4 per cento.



elaborazione tio.ch/20minuti

