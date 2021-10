La zanzara tigre? Possiamo contenerla, ma non eliminarla

Zanzara tigre Caricamento in corso ... Acqua stagnante: lo fai il trattamento anzi-zanzara tigre? Sì No, nella mia proprietà non c'è acqua stagnante No, non ho un giardino No, non m'interessa [{"keyQ":"q_xfwai6"}] Vota Risultati Acqua stagnante: lo fai il trattamento anzi-zanzara tigre? Sì 51% (194 voti) 51% No, nella mia proprietà non c'è acqua stagnante 29% (112 voti) 29% No, non ho un giardino 15% (59 voti) 15% No, non m'interessa 5% (18 voti) 5% Partecipa Questi sondaggi non hanno, ovviamente, un valore statistico. Si tratta di rilevazioni aperte a tutti, non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno quindi l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. {"id_object_types":10,"id_contents":1539875,"result_type":"all","poll_type":"1","uid":"1253980","title":"Zanzara tigre","questions":{"q_xfwai6":{"a":{"a_0uewjp":"Sì","a_hhftgo":"No, nella mia proprietà non c'è acqua stagnante","a_4d877":"No, non ho un giardino","a_sovn7e":"No, non m'interessa"},"q":"Acqua stagnante: lo fai il trattamento anzi-zanzara tigre?","t":"0"}}}

LUGANO - Quella contro la zanzara tigre è una guerra che in Ticino è iniziata quasi vent'anni fa (più precisamente nel 2003, con la comparsa dei primi esemplari sul nostro territorio) e... non terminerà mai: dovremo infatti imparare a convivere con il fastidioso insetto proveniente dal sud-est asiatico.

Ma dobbiamo comunque continuare a mettere in atto, tra maggio e ottobre, le ormai ben note misure per contenerne la diffusione. Sì, perché funzionano, come dimostrano i risultati di un recente studio dell'Istituto di microbiologia SUPSI pubblicato dalla rivista “Parasites & Vectors”.

Evitare la formazione di acque stagnanti (per esempio in sottovasi e bidoni) e utilizzare i prodotti anti-zanzare restano quindi misure fondamentali. La strategia, che si chiama Integrated vector management (IVM), prevede anche provvedimenti di controllo implementati dalle autorità di oltre ottanta comuni ticinesi, che coprono all'incirca il 90% della popolazione.

Nessun picco - Quali sono gli effetti concreti? La diffusione della zanzara resta stabile, come mostra un confronto svolto su più anni (dapprima nel 2012 e nel 2013, poi nel 2019) con varie località situate appena oltre frontiera in cui la IVM non viene attuata. «Nei comuni italiani di controllo, l'insetto compare in giugno, ha un picco in agosto e poi decresce fra settembre e ottobre». In Ticino la zanzara tigre fa la sua comparsa nello stesso periodo, «ma poi non c'è alcun picco e il numero rimane stabile».

Non solo: «Nei nostri Comuni il numero di uova di zanzara tigre in ambiente urbano è quasi quattro volte inferiore a quello in Italia, e un andamento analogo si riscontra per il numero di femmine». Questo rapporto è inoltre raddoppiato rispetto alle rilevazioni precedenti.