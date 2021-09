Oltre 100 milioni per il Centro sportivo di Tenero

BERNA - Il Consiglio nazionale ha approvato oggi all'unanimità diversi crediti d'impegno per un totale di 364,3 milioni di franchi per alcune costruzioni: 118,8 milioni sono destinati a progetti della Confederazione per la promozione dello sport e 245,5 milioni alle costruzioni civili. Ben 91,8 milioni di franchi sono previsti per la creazione di un edificio sostitutivo per il Centro sportivo di nuoto a Tenero.

Stando al Consiglio federale, la nuova opera in Ticino «offrirà condizioni ottimali per praticare sia lo sport popolare, sia quello di punta durante la stagione estiva e quella invernale». I lavori di costruzione saranno eseguiti a tappe e non determineranno interruzioni significative delle attività.

Il Centro sportivo nazionale della gioventù Tenero (CST) è compreso anche nel credito d'impegno "costruzioni civili": per la costruzione di un edificio sostitutivo per gli alloggi del Centro sono preventivati altri 12,1 milioni di franchi, ha precisato Alex Farinelli (PLR/TI) a nome della commissione.

Nell'ambito del messaggio 2021 sugli immobili, il Consiglio nazionale ha anche approvato un credito per complessivi 27 milioni di franchi per un nuovo edificio per gli alloggi e la formazione presso il Centro sportivo nazionale di Macolin, nel canton Berna.

Il dossier passa ora agli Stati.