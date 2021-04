Schierati a favore del Museo Hermann Hesse

MONTAGNOLA - La crisi finanziaria legata al coronavirus aveva già indotto il Museo Hermann Hesse a chiedere aiuto la scorsa estate. E le cose non sono affatto migliorate. Ma oltre alle mancate entrate dei visitatori, pare ci sia un'altra situazione a mettere i bastoni tra le ruote al museo: «Le Commissioni della gestione e delle petizioni del Comune tentennano, rimandano al dopo elezioni ogni decisione sul sostegno finanziario al museo».

Il grido d'allarme viene lanciato da socialisti, Verdi e Indipendenti. «Rischiano di metterne in difficoltà la ripresa dopo le forzate chiusure del 2020 e del 2021, e di impedire l’arrivo dei fondi federali straordinari richiesti dalla Fondazione per rilanciarne l’attività culturale, che come in ogni situazione del genere richiedono uno stanziamento di pari importo assicurato dalle autorità locali».

Per i "denuncianti" non si tratta di scelte legati a problemi finanziari - «visto che il Comune chiude il 2020 con un significativo utile nel conto economico» - anzi sollevano «il dubbio che sia calcolo politico, o peggio scelta di campo: c’è forse chi pensa sia meglio attrarre speculatori interessati a edificare grazie a un piano regolatore che ne incoraggia l’operato e a un moltiplicatore basso, senza curarsi dei rischi di una imminente bolla immobiliare, piuttosto che valorizzare il patrimonio culturale di cui il territorio dispone».

Partito socialista, Verdi e Indipendenti «annunciano che si batteranno nella nuova legislatura per una scelta chiara in favore della Fondazione Hermann Hesse, che dia respiro pluriennale, e risorse sufficienti, al sostegno del Comune al museo di Montagnola».