La funivia avrà delle cabine "pergolate"

INTRAGNA - Si rifanno il look le funivie delle Centovalli. Sulle linee Intragna-Pila-Costa e Verdasio-Rasa in futuro correranno delle cabine ultra-moderne, che abbatteranno l'impatto fonico e miglioreranno quello estetico.

Il Municipio di Centovalli solleva oggi il velo sul progetto affidato al designer Thomas Küchler. Le nuove cabine avranno una struttura "a pergola" che permette di godere del panorama, ma anche delle palette di carico per il trasporto di oggetti e pesi. In questo modo, è l'auspicio del sindaco Ottavio Guerra, la cabinovia dovrebbe sostituire almeno in parte il trasporto via elicottero, con un beneficio ambientale e acustico per la Valle.

Le nuove cabine saranno in grado di trasportare 8 persone ciascuna e offrono uno spazio triplicato rispetto alle attuali. La singolarità del design, inoltre, potrebbe costituire un'attrattiva in più nella Valle e farla conoscere maggiormente a potenziali turisti.

foto Municipio Centovalli