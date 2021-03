Nuovi positivi ancora sopra i 100

LUGANO - Nelle ultime ventiquattro ore in Ticino sono stati accertati 118 nuovi contagi di coronavirus, ieri erano 121. È quanto fanno sapere oggi le autorità sanitarie cantonali. Si arriva così a quota 29'699 casi dall'inizio dell'emergenza sanitaria, che è scattata il 25 febbraio 2020.

Per fortuna oggi non si registra nessun nuovo decesso. Sinora sono 972 le persone morte per cause legate al Covid-19.



Negli ospedali ticinesi sono al momento ricoverati 66 pazienti positivi al coronavirus (ieri erano 68), di cui 8 nei reparti di cure intense (ieri 7). Nelle ultime ventiquattro ore - come si evince ancora dal bollettino giornaliero sull'andamento della pandemia - sono state ricoverate 5 persone e ne sono state dimesse 7.



Case anziani ancora a zero casi - Nelle case per anziani del Canton Ticino non è stato registrato nessun nuovo caso. Attualmente il totale dei residenti positivi al Covid-19 è di 0. Non è stato registrato nessun decesso a causa del COVID-19.

Tre nuove classi in quarantena - Nelle scuole ticinesi sono state ordinate tre nuove quarantene di classe: una presso il Liceo cantonale di Mendrisio (fino all'1.04.2021), una presso la Scuola elementare di Stabio (fino all'1.04.2021) e una presso la Scuola elementare di Mendrisio (fino al 3.04.2021). Con queste sono attualmente 10 quelle in confinamento (vedi lista sotto). In tutto il Ticino, lo ricordiamo, si contano 421 sezioni di scuola dell'infanzia, 803 di scuola elementare, 607 di scuola media e 1'159 delle scuole postobbligatorie cantonali.

Scuole ticinesi: le classi attualmente in confinamento 1 classe, Liceo cantonale di Mendrisio (fino all'1.04.2021)

1 classe, Scuola elementare di Stabio (fino all'1.04.2021)

1 classe, Scuola elementare di Mendrisio (fino al 3.04.2021)

1 classe, Scuola media di Gravesano (fino al 26.03.2021)

1 classe, Scuola elementare di Coldrerio (fino al 26.03.2021)

1 classe, Scuola dell'infanzia di Morbio Inferiore (fino al 27.03.2021)

1 classe, Scuola media di Cevio (fino al 27.03.2021)

1 classe, Scuola media di Losone (fino al 28.03.2021)

1 classe, Scuola elementare della bassa Vallemaggia (fino al 28.03.2021)

1 classe, Scuola dell'infanzia di Chiasso (fino al 28.03.2021)

